Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 27 luglio 2025

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 1° luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Ad inizio settimana prossima ci sarà il rilancio dell’Inter per Ademola Lookman. Si toccherà quota 45 milioni di euro tra parte fissa e bonus, starà poi all’Atalanta decidere se accettare o meno. Ci si avvicina quindi ai giorni decisivi per la chiusura in positivo o in negativo di questa telenovela di mercato.

ACQUISTI UFFICIALI: Petar Sucic (centrocampista), titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria; Luis Henrique (centrocampista), titolo definitivo dal Marsiglia; Nicola Zalewski (centrocampista), titolo definitivo dalla Roma; Ange-Yoan Bonny (attaccante), titolo definitivo dal Parma.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

Non si muove tanto in uscita in questa giornata. Mehdi Taremi ha rifiutato nelle ultime ore il Botafogo come raccolto dalla redazione di Inter-News.it in esclusiva. L’iraniano chiede un ingaggio alto e il club brasiliano non si può permettere le cifre che già i nerazzurri stanno pagando. Per Kristjan Asllani si registra l’irritazione del club per come è andata la trattativa col Real Betis. In Italia c’è poco mercato per ora.

CESSIONI UFFICIALI: Joaquin Correa (attaccante) svincolato; Marko Arnautovic (attaccante) svincolato; Filip Stankovic (portiere, Venezia) titolo definitivo, Franco Carboni (difensore, Empoli) prestito; Valentin Carboni (centrocampista, Genoa) prestito secco.