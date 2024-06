Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 25 giugno 2024

Il calciomercato inizierà ufficialmente il prossimo 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Josep Martinez è ormai vicinissimo all’Inter. Il club nerazzurro ha fatto un’altra offerta al Genoa, eliminando le contropartite. Niente Martin Satriano né Gaetano Oristanio, che a quanto pare preferisce la destinazione Venezia. La trattativa sta finendo con esito positivo grazie alla proposta di 13 milioni di euro più 2 di bonus. A breve l’Inter accoglierà perciò il suo nuovo portiere, il calciomercato in entrata entra perciò nel vivo. Dan Ndoye del Bologna rimane un obiettivo della dirigenza nel caso in cui Denzel Dumfries non rinnovi. Dario Baccin lo sta seguendo ancora agli Europei.

LE ULTIME NOVITÀ IN USCITA

Hakan Calhanoglu ha ribadito e confermato la sua volontà: dall’Inter non si muove per nulla al mondo. Smentite così le sue richieste relative all’aumento dell’ingaggio, il turco non andrà perciò al Bayern Monaco. I bavaresi rimangono spiazzati dalla mossa del centrocampista, destinato a vestire ancora la maglia nerazzurra. Sebastiano Esposito è in procinto di firmare con l’Empoli per un nuovo prestito alla ricerca di continuità. Nella sede dell’Inter si sono presentati Oscar Damiani e Djibril Niang, agente di Lucien Agoumé. Il calciatore è sul piede di partenza ancora.