Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative al 24 gennaio 2024

Il calciomercato per il 2024 è iniziato ufficialmente martedì 2 gennaio, con l’apertura della sessione invernale. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura di giovedì 1 febbraio (ore 20). Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

La sensazione è che ormai il mercato in entrata sia già chiuso, almeno per gennaio. C’è però un nome giovane in vista della prossima stagione: Lucas Bergvall, ancora diciassettenne, sul quale è forte anche la concorrenza del Barcellona. Intanto un possibile parametro zero per luglio, Mehdi Taremi, trascina l’Iran in Coppa d’Asia con una doppietta nel 2-1 agli Emirati Arabi Uniti.

Acquisti ufficiali: Nicolò Biral (centrocampista, Fermana) fine prestito, Tajon Buchanan (centrocampista, Club Brugge) titolo definitivo.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

Si attende solo l’ufficialità per il trasferimento di Stefano Sensi al Leicester City. La sua cessione, ormai scontata, può essere però rinviata alla prossima settimana per via delle squalifiche a centrocampo di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu per la partita di domenica contro la Fiorentina. Per il resto la rosa non cambia, visto che Marko Arnautovic e Alexis Sanchez in Supercoppa Italiana hanno dato dei segnali, pur non segnando.

Cessioni ufficiali: Lucien Agoumé (centrocampista, Siviglia) prestito, Franco Carboni (difensore, Ternana) prestito dopo rientro prestito dal Monza, Eddie Salcedo (attaccante, Lecco) prestito dopo rientro dal prestito all’Eldense, Gabriele Vedovati (attaccante, Sassuolo) titolo definitivo, Kevin Zefi (attaccante, Roma) titolo definitivo, Jan Zuberek (attaccante, Ternana) prestito.