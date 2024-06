Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 23 giugno 2024

Il calciomercato inizierà ufficialmente il prossimo 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Josep Martinez è ancora la priorità numero uno in questo momento del calciomercato dell’Inter. Il portiere del Genoa è ad un passo, ma ci sono stati intoppi nella trattativa. Quello principale riguarda Gaetano Oristanio, su cui il club nerazzurro vuole tenere la recompra. Il Genoa non la vuole concedere, perciò si dovrà trovare una soluzione per la conclusione dell’operazione. Denzel Dumfries infine dichiara nuovamente amore a Milano e alla causa meneghina, vuole il rinnovo di contratto.

LE NOVITÀ IN USCITA

Emil Audero non verrà riscattato, ci sono tre club della Serie A sul portiere: Como, Monza e Fiorentina. Dall’estero si muove anche il Nizza, ma la squadra che è più avanti rimane il Como che ha quasi chiuso anche Andrea Belotti. Le voci sul calciomercato dell’Inter in uscita ruotano intorno ad Hakan Calhanoglu, su cui il Bayern Monaco si è mosso già da maggio. I bavaresi hanno avuto contatti con gli agenti prima della finale di Champions League: il turco è l’alternativa a Palhinha del Fulham. Se la trattativa con gli inglesi andrà male l’Inter dovrà cominciare a preoccuparsi. Per ora non c’è nessun’offerta sul tavolo.