Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 agosto 2024

Il calciomercato in Serie A si chiuderà il prossimo 30 agosto. Qui ci sono tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

La principale notizia di giornata riguarda Tomas Palacios, per cui oggi si è svolto un incontro nella sede di Viale della Liberazione. L’Inter sembra totalmente intenzionata a ottenere il difensore e per questo è a lavoro per cercare di trovare un accordo con l’Indipendiente Rivadavia. Sembra essersi ormai completamente spenta la suggestione di mercato legata a Federico Chiesa. Al contrario, invece, i riflettori nerazzurri potrebbero essersi nuovamente accesi su un altro juventino: Adrien Rabiot.

ACQUISTI UFFICIALI: Piotr Zielinski (centrocampista, Napoli) svincolato, Luka Topalovic (centrocampista, NK Domzale) titolo definitivo, Josep Martinez (portiere, Genoa) titolo definitivo, Mehdi Taremi (attaccante, Porto) svincolato, Alex Pérez (difensore, Real Betis) prestito, Thiago Romano (centrocampista, Panathinaikos) titolo definitivo.

LE NOVITÀ IN USCITA

L’Inter proprio in serata ha ufficializzato la cessione di un giovanissimo. Si tratta del classe 2004 Issiaka Kamate, trasferitosi a titolo temporaneo all’AVS Futebol SAD. Inoltre, a breve verrà registrato un altro trasferimento, quello di Martin Satriano, che oggi ha fatto un altro passo in avanti verso il Lens. Ma si attendono novità soprattutto su Joquin Correa, che potrebbe lasciare l’Inter per un’altra squadra di Serie A.

CESSIONI UFFICIALI: Emil Audero (portiere, Sampdoria) fine prestito, Juan Cuadrado (difensore) svincolato, Stefano Sensi (centrocampista) svincolato, Davy Klaassen (centrocampista) svincolato, Alexis Sanchez (attaccante) svincolato, Aleksandar Stankovic (centrocampista, Lucerna) prestito, William Rovida (portiere, Aurora Pro Patria 1919) titolo definitivo, Jacopo Martini (centrocampista, Sudtirol) titolo definitivo, Giacomo Stabile (difensore, Alcione Milano), prestito, Franco Carboni (difensore, River Plate) prestito, Mattia Zanotti (difensore, Lugano) titolo definitivo, Gaetano Oristanio (centrocampista, Venezia) titolo definitivo, Sebastiano Esposito (attaccante, Empoli) prestito, Francesco Nunziatini (centrocampista, Torres) titolo definitivo, Dennis Curatolo (attaccante, Aurora Pro Patria) titolo definitivo, Francesco Pio Esposito (attaccante, Spezia), prestito, Giuseppe Alessandro Mazzola (centrocampista, Alcione Milano) prestito, Riccardo Miconi (difensore, Varesina) prestito, Ebenezer Akinsanmiro (centrocampista, Sampdoria) prestito, Amadou Sarr (attaccante, Foggia) prestito, Alessandro Silvestro (difensore, Foggia) titolo definitivo, Riccardo Miconi (difensore, Varesina Calcio) titolo definitivo, Mirko Castelnuovo (portiere, Modena) titolo definitivo, Zinho Vanheusden (difensore, Mechelen) prestito, Samo Matjaž (difensore, NK Celje) titolo definitivo, Francesco Stante (difensore, Pergolettese) prestito, Valentin Carboni (attaccante, Marsiglia) prestito, Lucien Agoumé (centrocampista, Siviglia) titolo definitivo, Jan Zuberek (attaccante, Lecco) prestito, Issiaka Kamate (centrocampista, AVS Futebol SAD) prestito.