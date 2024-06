Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 21 giugno 2024

Il calciomercato inizierà ufficialmente il prossimo 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Si avvicina sempre più Tanner Tessmann. Il vertice di questo pomeriggio con il Venezia ha permesso di valutare ulteriormente la situazione, con il centrocampista americano che può diventare un’opzione in più per il centrocampo. Chi sta invece sfumando è Emil Holm, sul quale ora è piombata la Juventus assieme al Genoa. Proprio dai rossoblù, in questi giorni, si concluderà l’acquisto di Josep Martinez come secondo portiere: sarà lui il vice di Yann Sommer, al posto di Emil Audero che non è stato riscattato e fa ritorno alla Sampdoria. Il terzo sarà invece Raffaele Di Gennaro, per il quale arriverà il rinnovo del contratto in scadenza al prossimo 30 giugno.

LE NOVITÀ IN USCITA

Sempre nel vertice odierno col Venezia, l’Inter ha parlato di inserire come contropartite Gaetano Oristanio e Filip Stankovic. I due giovani rientrano dai prestiti a Cagliari e Sampdoria, per loro probabile la cessione a titolo definitivo ma con la clausola di recompra. A sorpresa l’agente Giuseppe Riso, presente pure lui in sede nel pomeriggio, ha detto di aver parlato con la società di Davide Frattesi. Sembra però complicato pensare che il centrocampista vada via dall’Inter in questa sessione di calciomercato.