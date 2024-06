Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 20 giugno 2024

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Questa sera Dario Baccin ha osservato dal vivo a Colonia Dan Ndoye, esterno del Bologna protagonista in Scozia-Svizzera. Il giocatore è stato individuato come possibile alternativa a Denzel Dumfries, ma non è l’unico sulla lista. C’è anche Matthew Cash, terzino polacco dell’Aston Villa. Per Josep Martinez la trattativa è fatta! Operazione da 15 milioni di euro in tutto, compreso il cartellino in prestito di Gaetano Oristanio come contropartita. Il calciomercato in entrata dell’Inter non finisce così. Per la difesa il nuovo nome è quello di Giovanni Leoni, centrale della Sampdoria. La società vorrebbe acquistarlo e lasciarlo un anno in prestito al club blu-cerchiato.