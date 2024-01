Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative al 13 gennaio 2024

Il calciomercato per il 2024 è iniziato ufficialmente martedì 2 gennaio, con l’apertura della sessione invernale. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura di giovedì 1 febbraio (ore 20). Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Il mercato invernale in entrata dell’Inter sembra attualmente bloccato, anche per quanto riguarda il reparto offensivo. Nonostante negli ultimi giorni siano circolati i nomi di Luis Fernando Muriel, Mehdi Taremi e Giovanni Simeone. La dirigenza nerazzurra, però, continua a lavorare in vista della sessione di mercato estiva. In questa direzione, ci sono stati una serie di contatti con Piotr Zielinski, a conoscenza del forte interesse. Ma fino a quando il centrocampista non sarà certo di non voler firmare il suo rinnovo col Napoli, l’Inter starà al proprio posto.

Acquisti ufficiali: Nicolò Biral (centrocampista, Fermana) fine prestito, Tajon Buchanan (centrocampista, Club Brugge) titolo definitivo.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

La situazione più calda legata al mercato in uscita dell’Inter è quella riguardante Stefano Sensi. Il centrocampista italiano, voluto e corteggiato dal Leicester. Dopo l’apertura del calciatore, le parti continuano a lavorare alla ricerca di un accordo e intanto Enzo Maresca, allenatore del club inglese, non ha nascosto il suo interesse nei riguardi di Sensi. Nessuna novità, invece, su Alexis Sanchez, che aveva recapitato offerte dall’Arabia Saudita.

Cessioni ufficiali: Lucien Agoumé (centrocampista, Siviglia) prestito, Franco Carboni (difensore, Ternana) prestito dopo rientro prestito dal Monza, Eddie Salcedo (attaccante, Lecco) prestito dopo rientro dal prestito all’Eldense, Jan Zuberek (attaccante, Ternana) prestito.

