Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 12 giugno 2024

Il calciomercato inizierà ufficialmente il prossimo 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Blindato Nicolò Barella. Il centrocampista cagliaritano ha firmato il rinnovo fino al 30 giugno 2029 e apre la serie di prolungamenti. I prossimi a essere blindati saranno Simone Inzaghi, con annuncio possibile già nel mercoledì appena iniziato, e capitan Lautaro Martinez. Quest’ultimo potrebbe trovarsi in rosa all’Inter l’omonimo Josep Martinez del Genoa, che resta in vantaggio sugli altri profili per la porta. Fra cui, oltre a Bento, il croato Dominik Kotarski del PAOK sul quale l’agente Vincenzo Cavaliere ha parlato in esclusiva delle sue caratteristiche. In questi giorni, in ogni caso, si capirà se ci saranno margini per il riscatto di Emil Audero: la sensazione è che tornerà alla Sampdoria. Per ora non trovano riscontro le suggestioni legate a Paulo Dybala, sul quale si è detto che l’Inter potrebbe esercitare la clausola con la Roma.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

L’Inter continua a sperare che qualche squadra si prenda l’esubero Joaquin Correa. Ma, considerato che Marko Arnautovic ha più volte ribadito che non si vuole muovere, in attacco il nome principale come voci è quello di Alexis Sanchez. Se da una parte arrivano indiscrezioni su una volontà del cileno di rimanere, dall’altra c’è la possibilità che il suo contratto in scadenza al 30 giugno non venga rinnovato. Ma l’opzione Como è smentita, coi lariani che puntano l’altro prossimo a essere svincolato Stefano Sensi. Fra i rientri dai prestiti il giovane difensore Andrea Moretti, reduce da una stagione alla Pro Patria, interessa al Catania.