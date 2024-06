Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate all’11 giugno 2024

Il calciomercato inizierà ufficialmente il primo luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Albert Gudmundsson lascerà il Genoa in estate, l’Inter monitora la sua situazione. L’attaccante islandese preferisce rimanere in Italia e precisamente andare al club campione d’Italia, anche più di finire in Premier League dove il Tottenham ha mostrato interesse. Servono però cessioni per chiudere la trattativa. Una di queste è quella di Joaquin Correa. Il calciomercato in entrata dell’Inter non si conclude qui. Dal Genoa la dirigenza segue anche Josep Martinez, per cui i rossoblu chiedono 20 milioni di euro. Qualche contropartita potrebbe essere gradita: la preferita è Martin Satriano di ritorno dal Brest in Ligue 1. Tra i portieri osservati c’è in più Dominik Kotarski, classe 2000 del PAOK valutato intorno ai 10 milioni di euro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

Joaquin Correa è al centro dell’attenzione per il calciomercato in uscita dell’Inter. L’argentino ha catturato l’attenzione del Galatasaray, ma soprattutto del Fenerbahce. Il club del neo-allenatore José Mourinho offre 5 milioni di euro più bonus, l’Inter vuole 10 milioni. Correa ha il contratto in scadenza nel 2025. La Roma infine ha provato un approccio per Davide Frattesi, ma senza avere risposte positive. La società meneghina chiede almeno 45 milioni di euro.