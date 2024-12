Calciomercato Inter, gennaio inaspettato! Via Arnautovic? Due club

Il mercato invernale dell’Inter, che fino a poche settimane fa sembrava privo di grandi novità, potrebbe regalare sorprese. Con un occhio alle esigenze difensive e uno alle opportunità in attacco, la dirigenza nerazzurra è pronta a cogliere eventuali occasioni per rinforzare la rosa. Marko Arnautovic potrebbe andare via a gennaio: almeno due squadre su di lui.

MERCATO MOVIMENTATO – La prossima sessione invernale dell’Inter, tra necessità difensive e opportunità in attacco, potrebbe rivelarsi più movimentato del previsto. Con Jaka Bijol primo obiettivo per il reparto difensivo e Marko Arnautovic in bilico, i nerazzurri stanno valutando attentamente le mosse da fare per rafforzare una squadra che punta a rimanere competitiva su tutti i fronti. Sullo sfondo, i sogni legati a David per il futuro e Federico Chiesa continuano ad alimentare le ambizioni nerazzurre per il futuro.

Calciomercato Inter: i desideri per il futuro e i sogni in attacco

CESSIONE IN VISTA? – Sul fronte attaccanti, il futuro di Marko Arnautovic appare sempre più incerto. Il giocatore austriaco, che ha un contratto in scadenza a giugno 2025, potrebbe lasciare l’Inter già nella finestra di gennaio. La società nerazzurra, per evitare una minusvalenza, chiede un piccolo indennizzo di qualche milione di euro. Le destinazioni più probabili includono il Torino in Serie A e il Galatasaray, interessato a causa dell’infortunio di Mauro Icardi. Guardando oltre gennaio, l’Inter ha nel mirino alcuni profili interessanti per rafforzare il reparto offensivo. Tra i nomi spicca Jonathan David del Lille, che però non arriverà prima dell’estate. Altri scenari coinvolgono Castro del Bologna e la solita suggestione chiamata Federico Chiesa. L’esterno italiano, che non ha trovato spazio al Liverpool e si allena con l’Under-21 del club inglese, rappresenta una possibilità che affascina l’Inter da tempo.