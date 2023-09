Calciomercato Inter finito, ben 12 acquisti (+3)! Tutte le operazioni ufficiali

Si è chiuso il calciomercato in Serie A per la sessione estiva 2023-2024 e sono dodici i nuovi acquisti dell’Inter, con Klaassen ultimo in ordine di tempo, più due rientri dai prestiti e un riscatto. Ecco tutte le operazioni ufficiali in entrata e in uscita, possibile qualche altro annuncio anche a mercato chiuso per trattative completate entro le 20 o in Paesi dove è ancora aperto.

CALCIOMERCATO INTER – ACQUISTI SESSIONE ESTIVA 2023-2024

Francesco Acerbi (difensore, Lazio) riscatto

Lucien Agoumé (centrocampista, Troyes) fine prestito

Marko Arnautovic (attaccante, Bologna) prestito

Emil Audero (portiere, Sampdoria) prestito

Yann Bisseck (difensore, Aarhus) titolo definitivo

Carlos Augusto (difensore, Monza) prestito

Juan Guillermo Cuadrado (centrocampista, Juventus) svincolato

Raffaele Di Gennaro (portiere, Gubbio) titolo definitivo

Davide Frattesi (centrocampista, Sassuolo) prestito

Davy Klaassen (centrocampista, Ajax) titolo definitivo

Benjamin Pavard (difensore, Bayern Monaco) titolo definitivo

Alexis Sanchez (attaccante, Marsiglia) svincolato

Stefano Sensi (centrocampista, Sassuolo) fine prestito

Yann Sommer (portiere, Bayern Monaco) titolo definitivo

Marcus Thuram (attaccante, Borussia Monchengladbach) svincolato

CALCIOMERCATO INTER – CESSIONI SESSIONE ESTIVA 2023-2024

Raoul Bellanova (difensore, Cagliari) fine prestito

Marcelo Brozovic (centrocampista, Al-Nassr) titolo definitivo

Valentin Carboni (attaccante, Monza) prestito

Alex Cordaz (portiere) ritiro

Joaquin Correa (attaccante, Marsiglia) prestito

Dennis Curatolo (attaccante, Fermana) prestito

Dalbert Henrique (difensore) svincolato

Danilo D’Ambrosio (difensore, Monza) svincolato

Edin Dzeko (attaccante, Fenerbahçe) svincolato

Alessandro Fontanarosa (difensore, Cosenza) prestito

Roberto Gagliardini (centrocampista, Monza) svincolato

Jacopo Gianelli (centrocampista, Fermana) prestito

Robin Gosens (difensore, Union Berlino) titolo definitivo

Samir Handanovic (portiere) svincolato

Romelu Lukaku (attaccante, Chelsea) fine prestito

André Onana (portiere, Manchester United) titolo definitivo

Lorenzo Pirola (difensore, Salernitana) riscatto

Milan Skriniar (difensore, PSG) svincolato

Mattia Zanotti (difensore, San Gallo) prestito

CALCIOMERCATO INTER – ALTRE OPERAZIONI SESSIONE ESTIVA 2023-2024



Fabrizio Bagheria (portiere) rientro prestito dal Livorno e svincolato

Nicolò Biral (difensore) dalla Primavera alla Fermana in prestito

Nikolaos Botis (portiere) dalla Primavera al Monopoli in prestito

Gabriel Brazao (portiere) rientro prestito dalla SPAL e prestito alla Ternana

Facundo Colidio (attaccante) rientro prestito dal Tigre e titolo definitivo al River Plate

Stefano Di Pentima (difensore) dalla Primavera al Club Milano a titolo definitivo

Francesco Pio Esposito (attaccante) dalla Primavera allo Spezia in prestito

Sebastiano Esposito (attaccante) rientro prestito dal Bari e prestito alla Sampdoria

Giovanni Fabbian (centrocampista) rientro prestito dalla Reggina e titolo definitivo al Bologna

Samuel Grygar (centrocampista) dalla Primavera al Banik Ostrava a titolo definitivo

Andi Hoti (difensore) rientro prestito dal Friburgo II e titolo definitivo al Magdeburg

Nikola Iliev (centrocampista) dalla Primavera al CSKA 1948 Sofia in prestito

Valentino Lazaro (difensore) rientro prestito dal Torino e titolo definitivo al Torino

Darian Males (attaccante) rientro prestito dal Basilea e titolo definitivo allo Young Boys

Jacopo Martini (centrocampista) dalla Primavera al Foggia in prestito

Andrea Moretti (difensore) rientro prestito dalla Pro Sesto e prestito alla Pro Patria

Samuele Mulattieri (attaccante) rientro prestito dal Frosinone e titolo definitivo al Sassuolo

Francesco Nunziatini (centrocampista) rientro prestito dal San Donato Tavarnelle e prestito alla Torres

Gaetano Oristanio (centrocampista) rientro prestito dal Volendam e prestito al Cagliari)

Andrea Pelamatti (difensore) dalla Primavera in prestito alla Torres

Tibo Persyn (centrocampista) rientro prestito dal FC Eindhoven e titolo definitivo al FC Eindhoven

Lorenzo Peschetola (centrocampista) rientro prestito dal Latina e titolo definitivo al Renate

Marco Pompetti (centrocampista) rientro prestito dal Sudtirol e titolo definitivo al Catanzaro

Ionut Andrei Radu (portiere) rientro prestito dall’Auxerre e prestito al Bournemouth

William Rovida (portiere) rientro prestito dalla Carrarese e prestito alla Pro Patria

Eddie Salcedo (attaccante) rientro prestito dal Genoa e prestito all’Eldense

Mattia Sangalli (centrocampista) rinnovo prestito al Trento

Martin Satriano (attaccante) rientro prestito dall’Empoli e prestito al Brest

Alessandro Silvestro (difensore) rientro prestito dal Montevarchi e prestito al Fiorenzuola

Edoardo Sottini (difensore) rientro prestito dalla Pistoiese e titolo definitivo al Cittadella

Niccolò Squizzato (centrocampista) rientro prestito dal Renate e titolo definitivo al Pescara

Filip Stankovic (portiere) rientro prestito dal Volendam e prestito alla Sampdoria

Zinho Vanheusden (difensore) rientro prestito dall’AZ Alkmaar e prestito allo Standard Liegi

Franco Vezzoni (centrocampista) rientro prestito dalla Pro Patria e titolo definitivo al Foggia

David Wieser (centrocampista) rientro prestito dalla Pro Sesto e titolo definitivo al Mantova