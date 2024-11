Calciomercato Inter, de Vrij (e non solo) ai saluti? La lista dei sostituti

Con i possibili addii a fine stagione di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, l’Inter per il calciomercato pensa ai possibili profili per rinforzare e – allo stesso tempo – ringiovanire il pacchetto difensivo a disposizione di Simone Inzaghi. Tanti i nomi, con caratteristiche e condizioni diverse

DIFESA DA RINGIOVANIRE – Con i possibili addii di Stefan de Vrij (1993) e Francesco Acerbi (1988), il calciomercato dell’Inter per il futuro si concentra sui loro eventuali sostituti. Con in mente un obiettivo preciso, secondo le linee guida della nuova proprietà Oaktree. Giovani, ingaggi contenuti, di alto potenziale. Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e gli uomini mercato nerazzurri sono già al lavoro per studiare le possibili alternative tra le quali andare a pescare il giusto profilo. Sulla falsa riga di quanto già fatto lo scorso anno con Yann Bisseck e la scorsa estate con l’argentino Tomás Palacios, che attende ancora la sua grande occasione con la maglia nerazzurra, dopo il debutto nei nove minuti finali della vittoria in trasferta per 0-3 contro l’Empoli.

Calciomercato Inter, al vaglio i possibili difensori per la prossima stagione: tanti nomi con caratteristiche e condizioni differenti

IN CIMA ALLA LISTA – Tra i nomi che l’Inter mette nei primissimi posti della propria lista per il calciomercato, c’è sicuramente quello di Jaka Bijol (1999). Già cercato la scorsa estate, a spaventare è però il prezzo che ne fa l’Udinese, nonché l’alta concorrenza. 30 milioni di euro la richiesta della società friulana, consapevoli dell’interesse anche dalla Premier League per il giocatore. Subito dietro di lui c’è Isak Hien (1999), che per caratteristiche potrebbe essere una validissima alternativa ad Alessandro Bastoni. Anche qui, però, il problema è rappresentato dai 35 milioni di euro che chiede l’Atalanta per lo svedese. Tra i nomi top è da segnalare anche quello di Jakub Kiwior (2000), ormai ai margini dell’Arsenal e su cui è forte anche la Juventus. Qui il prezzo sarebbe leggermente più basso, ovvero una cifra attorno ai 25 milioni di euro più bonus. Comunque un investimento importante.

LOW COST – A prezzo più basso per il calciomercato dell’Inter ci sarebbe sicuramente Jonathan Tah (1996) la cui età è ancora ‘accettabile’ per i parametri di Oaktree, ma il problema è rappresentato dal suo status di free agent. Disponibile a parametro zero dalla prossima estate, infatti, il centrale del Bayer Leverkusen campione di Germania chiede un ingaggio importante, a cui vanno aggiunte le commissioni per l’entourage. Nonché la concorrenza di squadre come Bayern Monaco, ma anche Barcellona e Real Madrid. Dalla Germania è da segnalare anche il nome di Danilho Doekhi (1998), che sta stupendo con la maglia dell’Union Berlino. Per lui la cifra richiesta è di circa 15 milioni di euro. Valutazione che rischia però di aumentare, se le sue prestazioni dovessero migliorare e la concorrenza farsi più folta.

Inter, un nome nuovo nella lista: difensore col vizio del gol e dal futuro roseo

OPZIONE PER IL FUTURO – Infine, l’ultimo nome del calciomercato dell’Inter, è quello di Nicolò Bertola. Difensore classe 2003 dello Spezia, che in 13 presenze in Serie B ha già raccolto anche 3 gol. Un profilo, il suo, che si sposa perfettamente con le richieste di Oaktree. L’Inter avrebbe infatti in casa un giocatore che avrebbe uno stipendio contenuto, di giovanissima età, di grande prospettiva e – cosa più importante per la proprietà – che possa veder aumentare il suo valore in caso di una futura rivendita.