Calciomercato Inter, l’attaccante arriva dall’Inghilterra: la bomba!

Si parla già di calciomercato Inter, nonostante manchino ancora diversi mesi all’inizio della finestra estiva. I nerazzurri prenderanno un attaccante e occhio ad una bomba clamorosa.

MERCATO – L’Inter in estate andrà a prendere un nuovo attaccante, dal momento che sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa lasceranno Milano a scadenza di contratto. Ecco perché il capitolo centravanti sarà per tutta l’estate calda in merito al calciomercato dell’Inter. Ma dalla Spagna e in particolare il quotidiano catalano El Nacional, si porta avanti sganciando una bomba di mercato non banale: ossia Mohamed Salah è in contatto con l’Inter. Il fenomeno egiziano, che sta guidando il suo Liverpool sia in Premier League che in Champions League, lascerà in estate a scadenza di contratto. E secondo il media spagnolo, l’Inter è uno dei club maggiormente interessati. Si parla di un ipotetico ritorno in Serie A.

Ipotesi o bomba di calciomercato: l’Inter però ha una linea

IPOTESI DIFFICILE – Nonostante Salah andrà via a parametro zero dal Liverpool, vederlo comunque con la maglia dell’Inter è ad oggi un’ipotesi decisamente complicata. Sia per quanto riguarda l’età che per l’ingaggio. Salah, infatti, ha 32 anni e al Liverpool guadagna quasi dodici milioni netti di euro all’anno. Come ribadito dallo stesso presidente Beppe Marotta, nell’ultima conferenza stampa post Assemblea dei Soci, come la scorsa estate i nerazzurri proseguiranno con la nuova linea dettata da Oaktree: ossia investimenti per abbassare l’età media della rosa, spendendo magari di più sui cartellini e meno sugli stipendi.