Calciomercato 2022-2023, le date per la Serie A: nessun cambio per i Mondiali

Il calciomercato in Serie A per la stagione 2022-2023 inizierà fra un mese e mezzo, anche se come al solito si parla già di trattative. La FIGC ha comunicato le date ufficiali e, pur essendoci i Mondiali da metà novembre a metà dicembre, la sessione invernale sarà a gennaio.



CALCIOMERCATO SERIE A, LE DATE – “Il Consiglio Federale ha votato all’unanimità i termini di tesseramento per la prossima stagione agonistica, stabilendo le date della campagna trasferimenti da venerdì 1 luglio a giovedì 1 settembre 2022 per la sessione estiva e da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 per la sessione invernale”.

Fonte: FIGC