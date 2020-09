Cairo: “Izzo? Tante pretendenti per lui. Ma il Torino non farà sconti”

Armando Izzo Atalanta-Torino

Il numero uno del Torino, Urbano Cairo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’assemblea odierna della Lega Serie A. Si è parlato di Armando Izzo, accostato anche all’Inter di recente, e della richiesta dei granata per un’eventuale cessione

OBIETTIVO – L’Inter lavora per puntellare la rosa in vista dell’inizio della nuova stagione. Al momento i fari sono puntati sul centrocampo, dove il club nerazzurro ha chiarito le proprie volontà su Radja Nainggolan (QUI i dettagli) e aspetta di abbracciare Arturo Vidal. Ma anche in difesa c’è bisogno di chiarezza. Con la partenza di Andrea Ranocchia, l’Inter rischia di restare scoperta dietro, considerando anche i dubbi di Diego Godin, corteggiato dal Rennes. Uno dei nomi sul tavolo, per il pacchetto arretrato, è quello di Armando Izzo. Urbano Cairo, presidente del Torino, ne ha parlato così: «Izzo è un calciatore molto importante per noi. Su di lui ci sono serie pretendenti, ma il Torino non lo lascia andare via a cuor leggero».