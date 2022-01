Caicedo o Salcedo nuovo attaccante per l’Inter? Spuntano tre problemi – SI

Oggi primo vertice di mercato in casa Inter, per capire se intervenire sulla rosa in entrata da qui alle 20 del 31 gennaio. Come riporta Tancredi Palmeri, in collegamento dall’esterno della sede del club per Aspettando Calciomercato su Sportitalia, ci sono problemi per Caicedo e Salcedo.

TERZO NOME? – In questi giorni Felipe Caicedo sembrava essere il primo nome per l’attacco dell’Inter. Per Tancredi Palmeri non è così: come riporta il giornalista per Sportitalia ci sono due difficoltà legate all’ecuadoriano, nonostante la conoscenza con Simone Inzaghi dai tempi della Lazio. Il primo è che l’ingaggio che chiede è superiore a quanto la società vorrebbe spendere, il secondo è dato dal minutaggio. Caicedo al Genoa nella prima parte di stagione ha giocato appena 339′, per un totale di dieci presenze fra Serie A e Coppa Italia. Poco, visto che serve un giocatore pronto subito. E su Eddie Salcedo, in prestito allo Spezia, il problema è che i liguri non potrebbero sostituirlo avendo il mercato bloccato. Con Caicedo e Salcedo nomi non così perfetti sarà un terzo incomodo il prescelto per il mercato dell’Inter?