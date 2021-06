Caicedo è il nome giusto per completare l’attacco dell’Inter, alla ricerca di un vice-Lukaku affidabile. L’attaccante della Lazio è il regalo ideale per Inzaghi ma non sarà facile strapparlo alla Lazio. Come riportato dal portale “Sport Mediaset”, la forbice tra domanda e offerta è ampia

QUARTA PUNTA – Il nome di Felipe Caicedo è in cima alla lista dei desideri di Simone Inzaghi come bomber di scorta. L’Inter ha intenzione di accontentare il suo nuovo allenatore a tal punto da aver già avviato i contatti con la Lazio, che detiene il cartellino dell’attaccante fino al 30 giugno 2022. La richiesta della Lazio è pari a 8 milioni, di gran lunga più elevata rispetto ai progetti nerazzurri. L’Inter non intende spendere oltre 2.5-3 milioni per l’alter ego di Romelu Lukaku in avanti. L’attaccante ecuadoriano sarebbe felicissimo di lasciare Roma per seguire il suo ex allenatore in direzione Milano, ma le parti al momento sono troppo distanti economicamente. Trattativa in salita per Caicedo all’Inter, ma dopo l’affare Inzaghi c’era da aspettarselo (vedi focus).