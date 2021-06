Caicedo e non solo: rivoluzione Inter in attacco! La formula per Raspadori – SM

L’Inter è alla ricerca di un vice Lukaku e si fa il nome del laziale Caicedo, molto apprezzato da Inzaghi. Come riportato da “Sport Mediaset”, un’altra mossa potrebbe essere l’arrivo del giovane Raspadori nel caso di una cessione eccellente.

VICE LUKAKU – Nella rosa dell’Inter c’è un vuoto, un ruolo che manca da tempo: un attaccante in grado di far rifiatare Romelu Lukaku. Il profilo giusto, secondo “Sport Mediaset”, sembra essere quello di Felipe Caicedo (vedi articolo), 32 anni e contratto fino al 2022. Quindi un’operazione dal costo contenuto. Potrebbe esserci un affondo imminente per l’attaccante già allenato da Simone Inzaghi alla Lazio.

EREDE DEL TORO – Non solo Caicedo, però. Questione cessioni. Dalla Spagna arrivano notizie di un forte interessamento del Barcellona e dell’Atletico Madrid nei confronti di Lautaro Martinez. In caso di partenza dell’argentino, la società nerazzurra avrebbe individuato in Giacomo Raspadori il perfetto sostituto. Per il gioiellino del Sassuolo servirebbe una formula fantasiosa alla Beppe Marotta. Un prestito molto oneroso con diritto di riscatto. Ma per ora è solo un’idea.