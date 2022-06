Caicedo, nessun riscatto dall’Inter. Torna al Genoa, ma solo di passaggio

Caicedo ovviamente non sarà riscattato dall’Inter dopo la brutta esperienza in nerazzurro. Il calciatore non ha soddisfatto le aspettative della società e dunque farà ritorno al Genoa.

NESSUN RISCATTO – Felipe Caicedo, primo nerazzurro nella storia dell’Inter, torna al Genoa. L’attaccante non è stato riscattato dal club nerazzurro che dopo un’esperienza da dimenticare lo rimanda al mittente. In Liguria però tornerà solo di passaggio. Secondo quanto riportato dal sito gianlucadimarzio.com, per lui c’è l’ipotesi Qatar.

