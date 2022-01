Caicedo-Inter OK, ma serve un accordo col Genoa: ‘legato’ a Sensi – Sky

Caicedo vuole andare all’Inter, ma col Genoa non è ancora chiusa la trattativa e riguarda, indirettamente, anche Sensi alla Sampdoria. Marchetti, da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, individua quale sia l’incastro da dover sistemare per completare l’acquisto.

UNA PARTE OK, L’ALTRA NO – Luca Marchetti aggiunge notizie: «Felipe Caicedo e l’Inter sono d’accordo. Bisogna solo che il giocatore trovi un accordo con il Genoa, perché l’Inter intende investire i soldi che ha risparmiato da Stefano Sensi. Siccome lo stipendio di Sensi non copre tutto quello di Caicedo si devono mettere d’accordo lui e il Genoa. Finché non si farà questo accordo il giocatore non farà le visite mediche, però diciamo che sono tutti fiduciosi di poterlo fare».