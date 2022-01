Caicedo, l’Inter insiste: atteso nelle prossime ore a Milano – Sky

Felipe Caicedo resta l’obiettivo principale dell’Inter per rinforzare l’attacco. Secondo Marco Demicheli di Sky Sport, il giocatore potrebbe già arrivare a Milano per le visite mediche nelle prossime ore.

ATTACCANTE IN ARRIVO – Felipe Caicedo – dopo Robin Gosens – è a un passo dal diventare un nuovo giocatore nerazzurro. Gli uomini mercato dell’Inter lavorano incessantemente per regalare l’attaccante a Simone Inzaghi. Questi gli ultimi aggiornamenti di Marco Demicheli di Sky Sport: «L’Inter sta insistendo molto per Caicedo che potrebbe già arrivare a Milano nelle prossime ore, per svolgere anche le visite mediche».