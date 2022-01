Caicedo all’Inter, dopo Gosens oggi toccano a lui le visite mediche

Anche per Caicedo oggi è tempo di visite mediche. Come avvenuto ieri a Gosens adesso è l’ecuadoriano a fare i test prima della firma con l’Inter, dopo l’accordo raggiunto nelle scorse ore col Genoa.

L’ULTIMO COLPO – Ieri Robin Gosens, oggi Felipe Caicedo. L’Inter completa due acquisti nel giro di ventiquattro ore e rimette a disposizione di Simone Inzaghi un elemento spesso decisivo per lui ai tempi della Lazio. L’attaccante ecuadoriano, poco utilizzato in stagione al Genoa, arriverà per il resto della stagione dai rossoblù. Oggi, così come avvenuto per Gosens, le visite mediche prima della firma del contratto. Inter-News.it, come di consueto, seguirà la prima giornata nerazzurra di Caicedo con tutti gli aggiornamenti.