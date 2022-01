Caicedo-Inter, distanza economica da colmare: il nodo è solo l’ingaggio

Caicedo è desideroso di legarsi all’Inter fino a fine stagione ma Inter e Genoa non hanno ancora raggiunto l’accordo a metà strada. A sbloccare l’operazione potrebbe essere la terza parte coinvolta, ovvero l’attaccante stesso, rinunciando a una percentuale dell’ingaggio previsto fino a fine stagione

INGAGGIO ELEVATO – Dopo aver definito l’arrivo di Robin Gosens (vedi video), l’Inter proverà a chiudere anche per l’attaccante. E il nome di Felipe Caicedo è l’unico rimasto sulla lista nerazzurra a pochi giorni dalla chiusura del mercato. C’è ancora un po’ di distanza con il Genoa per la questione legata all’ingaggio del classe ’88 ecuadoriano. Caicedo negli ultimi cinque mesi della stagione a Genova prenderebbe più di quanto prenderebbe a Milano. Lo sforzo economico, se non dovesse essere fatto dall’Inter con un ritocco alla propria offerta, toccherebbe allo stesso Caicedo o in alternativa al Genoa. La distanza da colmare non è così elevata e già nelle prossime ore si attende, fiduciosi, la fumata bianca.