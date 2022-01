Caicedo-Inter, completati gli ultimi dettagli. Scambio di documenti – SI

Caicedo sarà presumibilmente domani un nuovo giocatore dell’Inter, dopo l’accordo di stasera (vedi articolo). Da Sportitalia Pedullà aggiunge come i nerazzurri e il Genoa siano allo scambio di documenti.

SI CHIUDE – L’Inter non ha fatto nemmeno in tempo a celebrare l’arrivo di Robin Gosens, ufficiale stasera (vedi articolo), che ce n’è un altro nuovo. Alfredo Pedullà parla dell’altro colpo, ossia Felipe Caicedo: «Via libera domani, buonuscita che in nottata completeranno le carte e la documentazione. Poi lui sarà pronto per arrivare a Milano, il contratto per Caicedo non è un contratto biennale ma di cinque mesi. Quanto può giocare nell’Inter? Può essere una soluzione alternativa».