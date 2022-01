Caicedo in arrivo all’Inter ma serve un suo sacrificio. In piedi il piano B – CdS

Caicedo è il centravanti di scorta identificato dall’Inter per completare il suo attacco a gennaio. Anzi, identificato da Inzaghi, che lo conosce meglio di tutti. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, l’operazione non dovrebbe saltare anche se in casa nerazzurra ci si tuteli con l’alternativa a costo zero

USATO SICURO – L’Inter a gennaio non si fermerà al colpo Robin Gosens (vedi articolo). A Milano è in arrivo anche l’attaccante richiesto da Simone Inzaghi, ovvero il pupillo Felipe Caicedo, che aspetta solo la fumata bianca. L’Inter ha fissato le sue condizioni sulla base di prestito gratuito fino al termine della stagione. Il Genoa, invece, punta sull’accordo biennale. La società nerazzurra è disposta a pagargli l’ingaggio fino a 750 mila euro, che è la cifra risparmiata grazie al prestito di Stefano Sensi alla Sampdoria. Se il Genoa non dovesse partecipare parzialmente al pagamento dello stipendio di Caicedo, toccherebbe proprio al classe ’88 ecuadoriano fare un sacrificio per tagliarsi l’attuale ingaggio da 2.5 milioni netti annui. C’è fiducia sul fatto di chiudere già oggi l’operazione Caicedo. In ogni caso, come riportato dal collega Pietro Guadagno sulle pagine del Corriere dello Sport odierno, il piano B interno si chiama Eddie Salcedo, che tornerebbe anzitempo all’Inter dal prestito allo Spezia (via Genoa, ndr). Il giorno di Caicedo all’Inter può essere oggi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

