Caicedo dopo Gosens, l’Inter cala il doppio colpo: è fatta, le cifre!

Caicedo sarà il secondo acquisto di gennaio per l’Inter, dopo Gosens ufficializzato poco fa (vedi articolo). Gianluca Di Marzio, sul proprio sito, dà i dettagli dell’operazione.

TUTTO FATTO! – Dopo Robin Gosens arriva Felipe Caicedo all’Inter. Per l’attaccante ecuadoriano è fatta per il trasferimento in prestito secco fino a giugno, come rivela Gianluca Di Marzio sul suo sito. Ottocentomila euro netti il costo dell’ingaggio del giocatore, che domani sarà a Milano per svolgere le visite mediche. Accordo raggiunto stasera col Genoa, dopo alcuni giorni di trattativa. Simone Inzaghi ritroverà così Caicedo che nel periodo alla Lazio (dal 2017 allo scorso maggio) più volte gli ha permesso di risolvere partite allo scadere.

Fonte: gianlucadimarzio.com