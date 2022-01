Caicedo all’Inter, trovato l’accordo con il Genoa: ecco i dettagli dell’operazione – CdS

Caicedo è il secondo colpo di mercato dell’Inter dopo Robin Gosens. Come confermato anche dal collega del Corriere dello Sport, Pietro Guadagno, ieri sera è arrivata la fumata bianca riguardo l’ingaggio del giocatore.

I DETTAGLI – Caicedo e il Genoa hanno trovato la quadra su quello che di fatto era l’unico nodo. Sin dai primi sondaggi l’Inter aveva messo in chiaro che la formula dell’affare poteva essere solo quella del prestito gratuito e di mettere a disposizione dell’attaccante ecuadoregno non più di 750mila euro, vale a dire quanto risparmiato dal trasferimento di Stefano Sensi alla Sampdoria, da qui al termine della stagione. Caicedo al Genoa guadagna 2,5 milioni, ballavano, insomma, circa 300mila euro di differenza. Dopo un tira e molla, le due parti si sono venute incontro con il giocatore che di fatto ha abbassato le pretese, e il Genoa, invece, ha aggiunto qualcosa. Come riportato dalla nostra redazione, Caicedo oggi effettuerà le visite mediche (vedi articolo), e Simone Inzaghi ritroverà il suo vecchio giocatore, già allenato alla Lazio, a titolo temporaneo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno