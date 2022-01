Caicedo, agenti al lavoro col Genoa per l’Inter. Tentativo dall’estero – SI

Caicedo è l’altro nome che l’Inter può prendere entro il 31 gennaio, con Gosens ormai già fatto (vedi articolo). Tancredi Palmeri, in collegamento fuori dalla sede del club per Sportitalia Mercato, segnala come un club spagnolo ci stia provando col Genoa.

INSERIMENTO ALL’ULTIMO – Per Felipe Caicedo l’Inter resta in pole position, ma non è ancora fatta. Tancredi Palmeri segnala come gli agenti del giocatore siano a Genova, per risolvere le questioni legate al contratto valido fino al 30 giugno 2024. L’obiettivo è definire l’affare nella giornata di domani. Nel frattempo un club di bassa classifica in Liga ha fatto un timido tentativo per Caicedo, ma non è certo che l’attaccante del Genoa lo consideri.