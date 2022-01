Caicedo, accordo Inter-Genoa. Necessaria una decurtazione dell’ingaggio

Per l’arrivo di Felipe Caicedo all’Inter manca veramente poco. L’accordo con il Genoa è stato trovato ma il giocatore vede decurtarsi l’ingaggio. Sensazioni positive

DECURTAZIONE − Dopo Gosens (vedi articolo), anche Caicedo. L’Inter sta per chiudere anche il passaggio dell’attaccante ecuadoriano dal Genoa. Nerazzurri e Grifone hanno trovato la quadra sulla formula del trasferimento: prestito secco fino a giugno. Per arrivare alla definitiva fumata bianca, è necessario però uno sforzo da parte del giocatore. Al momento, l’ex Lazio guadagna al Genoa un milione e duecento mila euro, cifra che l’Inter non è disposta a dare. I nerazzurri, infatti, arriverebbero a 750 mila euro. Sensazione però positive con Caicedo pronto a riabbracciare il suo vecchio allenatore.