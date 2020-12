Cagliari-Inter, da Nainggolan a Zappa: i possibili intrecci di mercato

Nainggolan (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Cagliari-Inter si sfideranno domenica alla “Sardegna Arena” ma con un occhio di riguardo in merito al mercato. Diversi i possibili intrecci di mercato, da Nainggolan e Zappa, e già a partire dalla sessione di gennaio.

IL MERCATO – Cagliari-Inter in programma domenica in Serie A, ma l’asse Milano-Cagliari a livello di calciomercato è sempre stato attivo. Ultima su tutti l’operazione che ha portato Diego Godin proprio in rossoblù in estate, sfiorando inoltre (per la seconda volta) la cessione di Radja Nainggolan poi rimasto all’Inter. Proprio il centrocampista belga potrebbe essere al centro di diverse trattative a gennaio, con la Fiorentina sempre alla finestra, il Cagliari più di tutti proverà ancora una volta a portarlo a casa dopo tantissime panchine all’Inter e anche qualche infortunio. L’Inter dal canto suo segue da vicino diversi talenti rossoblù, come per esempio il solito Nahitan Nández, “tuttocampista” uruguaiano in pieno stile Conte. Su di lui però forte anche l’interesse di Roma e Napoli. Ma non è il solo: anche il giovane Gabriele Zappa è un profilo interessante. Cresciuto proprio nel settore giovanile nerazzurro. Il terzino domenica sfiderà l’Inter, come specificato in questo articolo, giocando in un ruolo “nuovo” rispetto il solito, cioè quello di esterno destro alto, dietro l’unica punta. Un messaggio di mercato interessante anche per l’Inter di Conte. Il calciatore in questi primi mesi ha mostrato più volte le sue qualità in fase difensiva ma soprattutto in fase offensiva, sfornando assist a ripetizione.