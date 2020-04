Cagliari, Giulini: “Nainggolan torna all’Inter? Poche chance di restare ma…”

Intervistato ai microfoni del “Corriere dello Sport”, Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato del futuro di Radja Nainggolan, centrocampista in prestito dall’Inter

FUTURO – Queste le parole di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, sul futuro di Radja Nainggolan, centrocampista in prestito dall’Inter. «Ha dimostrato quanto può essere importante per questa squadra. Sarebbe una trattativa complicatissima ma qualora lui volesse restare in Sardegna, proveremo ad imbastirla. Ma a oggi, vista la situazione, non posso dire che ci siano grandi possibilità che lui rimanga a Cagliari».

VALUTAZIONI – Giulini lascia uno spiraglio aperto per la permanenza del Ninja per via della crisi nel mondo del calcio dovuto all’emergenza Coronavirus. «Le valutazioni si abbasseranno. Vedremo i giocatori in prestito che stanno facendo bene e che potranno meritare una chance anche per l’anno prossimo. Abbiamo intenzione di costruire una squadra che possa fare una bella figura e ci auguriamo che, se riuscissimo a giocare queste tredici partite che ci mancano, arrivino indicazioni su come proseguire con questa rosa».