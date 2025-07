Cagliari, c’è Esposito nel mirino! L’Inter pronta alla cessione

Sebastiano Esposito dopo un ottimo anno con la maglia dell’Empoli, è rientrato dal prestito all’Inter. Adesso però, è tempo di dire addio al club nerazzurro che invece ha deciso di tenere Pio Esposito, il fratello minore.

CESSIONE – Uno dei club più interessati a Sebastiano Esposito è proprio il Cagliari che vuole anticipare i tempi contro la concorrenza della Fiorentina. Allo stesso tempo, il club sardo si prepara all’inizio della preparazione e partirà alla volta di Ponte di Legno per iniziare il ritiro estivo. La squadra, guidata dall’allenatore Pisacane, si appresta a dare il via alla preparazione in Lombardia. Intanto, sul fronte mercato, si attendono novità dalla dirigenza. L’idea è quella di chiudere a stretto giro con l’Inter per Sebastiano Esposito e regalare all’allenatore un attaccante di spessore per il reparto offensivo.