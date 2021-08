Burdisso: «Vlahovic? Lavoriamo per tenerlo. L’intenzione è il rinnovo»

Nicolas Burdisso – ex difensore dell’Inter – ha parlato ai microfoni di Mediaset in qualità di Direttore Tecnico della Fiorentina. Prima della sfida di Coppa Italia contro il Cosenza, ha ribadito come Dusan Vlahovic sia considerato incedibile dalla società.

INCEDIBILE – Nicolas Burdisso spegne le voci di mercato su Dusan Vlahovic, seguito con forza dall’Atletico Madrid, ma anche dall’Inter per sostituire Romelu Lukaku. Queste le parole del Direttore Tecnico della Fiorentina: «La nostra forza è sempre essere la Fiorentina, che è una squadra blasonata e molto conosciuta in tutto il mondo. Abbiamo dei dirigenti con grandissima esperienza come Daniele Pradè e Joe Barone, stiamo lavorando su quello che vogliamo noi, ovvero tenere il giocatore. Lo sappiamo e l’abbiamo sempre detto. Poi sappiamo di avere una squadra competitiva in tutti i reparti: possono arrivare delle offerte e dobbiamo essere pronti a tenere o trovare la soluzione giusta. Ma su questo abbiamo le idee chiare. La nostra intenzione è tenerlo e rinnovare, poi l’importante è che sia in campo oggi».