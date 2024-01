Buongiorno non piace solo all’Inter: ecco l’offerta (bassa) del Milan

Buongiorno è uno dei difensori italiani più apprezzati del presente ma soprattutto in ottica futura, dettaglio che né Inter né Milan si fanno sfuggire oggi. In casa rossonera si lavora per anticipare il colpo, sebbene l’operazione con il Torino sia molto più complicata del previsto

CENTRALE DEL FUTURO – Il Milan tenta il grande colpo in difesa ma non è affatto facile. Soprattutto a gennaio. L’ultimo nome sul taccuino rossonero è quello di Alessandro Buongiorno, classe ’99 in forza al Torino e già seguito da diversi club. Tra questi l’Inter, che considera il 24enne Buongiorno uno dei potenziali eredi di Francesco Acerbi in difesa. La prima proposta del Milan è di 15 milioni di euro più il cartellino dell’attaccante Lorenzo Colombo (attualmente in prestito al Monza, ndr), valutato 10 ma per il quale il Torino non è disposto a spendere più della metà. Il Torino per Buongiorno chiede 40 milioni cash senza contropartite tecniche parziali. Operazione in salita, difficilissima da chiudere a gennaio ma su queste basi anche in estate. La distanza tra le parti è di 15-20 milioni, almeno. Per questo motivo il Milan inizia a guardarsi intorno per altre alternative più economiche, ovviamente straniere. A riportarlo è Claudio Raimondi, giornalista di Sport Mediaset vicino all’ambiente rossonero. Buongiorno, che in estate ha rifiutato la corte dell’Atalanta preferendo restare nella sua Torino granata, continua a essere un obiettivo ambito ma costoso. L’Inter, al momento, osserva la situazione da lontano senza particolare urgenza sia per quanto riguarda il post-Acerbi sia per altri motivi… Chi la spunterà?