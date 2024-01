Buchanan, visite giovedì ma Inter-Verona è impossibile! Il motivo – SM

Buchanan è il primo acquisto invernale dell’Inter che ha scelto il canadese del Club Brugge per sostituire l’infortunato Cuadrado. Mentre Inzaghi sperava di poterlo avere a disposizione già per Inter-Verona, secondo sportmediaset.it la convocazione dell’esterno slitterà di una settimana per questioni burocratiche

NON CONVOCABILE – Tajon Buchanan sarà presto un nuovo calciatore dell’Inter, ma per la sua prima convocazione bisognerà attendere e il motivo è prettamente burocratico. L’esterno canadese, che giunge in nerazzurro a titolo definitivo dal Club Brugge, è atteso a Milano domani (giovedì) per visite mediche e firma sul contratto ma per Inter-Verona sarà assente.

Buchanan, la convocazione con l’Inter slitta di una settimana: il motivo è burocratico

Buchanan infatti dopo visite e firma tornerà in Belgio in attesa del permesso di soggiorno per attività lavorativa, necessario poiché extracomunitario. Bisognerà fare richiesta e attendere ovviamente che venga rilasciato, dunque non ci sarebbero proprio i tempi tecnici per rendere il tutto possibile in vista di Inter-Verona (che si giocherà sabato 6 gennaio alle 12.30).

La via più breve per ottenere il permesso di lavoro dalla federcalcio belga è fare richiesta presso la cancelleria consolare dell’ambasciata italiana a Bruxelles, nel paese in cui Buchanan ha lavorato negli ultimi due anni. Dunque la sua convocazione slitta di una settimana: il classe 1999 potrebbe esordire con l’Inter all’U-Power Stadium contro il Monza.