Buchanan al Villarreal, è fatta! Le cifre e una clausola – Sky

Tajon Buchanan tornerà al Villarreal, dove ha disputato un’ottima stagione in prestito, in questo caso per restare. Il canadese è stato infatti ceduto a titolo definitivo dall’Inter per una cifra consona.

LA NOTIZIA – Tajon Buchanan ha sposato con convinzione il progetto del Villarreal in vista della prossima stagione. Il calciatore canadese, infatti, ha nel corso delle ultime settimane rifiutato varie proposte presentate da squadre italiane (impegnate in Serie A) sulla base della fiducia riposta nel mondo amarillo. L’ottima annata vissuta in Spagna, culminata con il suo gol decisivo contro il Barcellona per la qualificazione in Champions League del Villarreal, ha rappresentato il motore che ha alimentato tale convinzione finale. Con il passaggio alla compagine iberica che è stata l’unica opzione contemplata da Buchanan in questa finestra estiva di mercato.

Buchanan al Villarreal a titolo definitivo: i dettagli!

L’OPERAZIONE – A esprimersi su tale affare è il giornalista Emanuele Baiocchini a Sky Sport. Di seguito le sue parole: «Tajon Buchanan si trasferisce al Villareal a titolo definitivo. Il canadese ha preferito la squadra spagnola a qualsiasi altra squadra interessata a lui. Le cifre sono le seguenti: 8,5 milioni di euro all’Inter più il 20% sulla futura rivendita del calciatore. Per i nerazzurri si tratta dunque di ulteriori risorse di cui poter usufruire in sede di mercato in entrata. Con Giovanni Leoni e Ademola Lookman come obiettivi prioritari nel mirino dei nerazzurri».