Buchanan vicino alla cessione! L’Inter pesca il sostituto in Serie A – Sky

Buchanan si avvicina sempre più all’addio all’Inter. Il Villarreal ha accelerato nelle ultime ore per ottenere il giocatore in prestito, superando la concorrenza di altri club interessati. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il nome del sostituto arriva direttamente dalla Serie A.

CESSIONE A GENNAIO – L’operazione potrebbe chiudersi a breve, con Tajon Buchanan pronto a trasferirsi nella Liga per trovare maggiore continuità. L’esterno ex Brugge non ha trovato lo spazio sperato nella sua attuale squadra e un’esperienza in Spagna potrebbe rilanciarlo, permettendogli di accumulare minuti preziosi in un campionato competitivo.

Zalewski per sostituire Buchanan, affare Roma

POSSIBILE SOSTITUTO – Con l’uscita di Buchanan sempre più probabile, la società sta già valutando possibili sostituti. Tra le opzioni più percorribili c’è Nicola Zalewski, esterno della Roma. Sul giocatore resta vivo l’interesse del Marsiglia, che da tempo lo segue con attenzione. Prima di lasciare Roma, specifica Di Marzio, Zalewski dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Questo dettaglio risulta cruciale per il club giallorosso. Se si dovesse arrivare a una cessione a titolo definitivo, il club giallorosso chiede circa 5 milioni di euro più bonus, una cifra ritenuta accessibile da diverse squadre, tra cui il Marsiglia. Resta da capire se il club francese deciderà di affondare il colpo subito o se attenderà ulteriori sviluppi.