A Buchanan l’ultima parola: Sassuolo alla finestra e l’Inter fissa il prezzo! – Sky

Proseguono i contatti fra il Sassuolo e l’Inter per l’operazione Tajon Buchanan. I nerazzurri stimano la valutazione del calciatore, dal quale adesso si attende il verdetto.

NUOVA SISTEMAZIONE – Tra i diversi esuberi a cui l’Inter vuole trovare una sistemazione nel corso di questa finestra estiva di mercato c’è anche Tajon Buchanan. L’esterno canadese, che nella squadra di Simone Inzaghi non ha mai trovato sufficiente spazio, è reduce da un’esperienza al Villarreal intrapresa a gennaio. Ne LaLiga il centrocampista è riuscito a farsi spazio, guadagnando minuti, buone prestazione e anche dei corteggiatori. Il Sassuolo, infatti, ha bussato alla porta dell’Inter per chiedere informazioni sul suo conto.

Buchanan verso l’uscita? Inter e Sassuolo discutono e aspettano il via libera!

CIFRE E CONDIZIONI – Stando a quanto riporta il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti, sono ancora in corso i dialoghi fra il Sassuolo e l’Inter. I nerazzurri sono disposti a cederlo, probabilmente mantenendo comunque il controllo sul cartellino attraverso l’inserimento di una clausola sul contratto. La valutazione del club di Viale della Liberazione per Buchanan ruota intorno ai 12 milioni di euro. Tra le due società sembra esserci l’intesa giusta per portare a termine l’operazione, ma l’ultima parola spetta al canadese. Dovrà essere il giocatore, infatti, a pronunciare il sì definitivo per aprire alla cessione.