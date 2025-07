Buchanan, tutto definito con il Villarreal! Ecco cosa manca

Dopo l’accordo raggiunto nei giorni scorsi, Tajon Buchanan si appresta a tornare ufficialmente al Villarreal. Tutto completato anche tra Inter e il club spagnolo!

DEFINITO – Se negli scorsi giorni si erano allineati tutti i dettagli per il trasferimento di Tajon Buchanan al Villarreal, adesso invece manca solo l’ufficialità. Il laterale canadese, che aveva già indossato la maglia del club spagnolo tra gennaio e giugno in prestito, è ora pronto a trasferirsi a titolo definitivo in Spagna. Sbarcato a Villarreal, il classe ’99 ha svolto oggi le visite mediche, superandole con successo. Secondo quanto riportato da TSN Sports, tutti i test clinici sono stati positivi. La firma sul contratto, che lo legherà al “Submarino Amarillo” fino al 2030, è attesa a breve. Poi l’annuncio ufficiale che sancirà l’addio definitivo di Buchanan all’Inter.