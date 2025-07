Buchanan, tre club interessati! L’Inter apre alla cessione

Tajon Buchanan è pronto a lasciare ancor auna volta l’Inter. L’esterno canadese non ha convinto il club nerazzurro che è pronto a cederlo nella sessione estiva di mercato.

ADDIO – Dopo un’esperienza poco fortunata all’Inter, dove con Simone Inzaghi ha trovato poco spazio, Tajon Buchanan ha tentato il rilancio a gennaio trasferendosi in prestito con diritto di riscatto al Villarreal. Nei sei mesi in Liga, il canadese ha mostrato buoni segnali, ma non abbastanza per convincere il club spagnolo a esercitare l’opzione per il suo acquisto.

Buchanan, una chiamata dalla Premier League

FUTURO – Nonostante ciò, il Villarreal continua a monitorare la situazione, pronto a valutare una nuova offerta. A farsi avanti ci sono anche altri club: in Premier League il Brentford ha manifestato interesse concreto, mentre in Germania l’Eintracht Francoforte ha effettuato i primi sondaggi per valutare la fattibilità dell’operazione. Questo quanto riportato dai media locali. L’Inter avrebbe fissato il prezzo del cartellino intorno ai 15 milioni di euro