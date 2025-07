Buchanan torna all’Inter, ma non resta: in Serie A un club lo vuole – Sky

Buchanan è pronto a fare ritorno all’Inter dopo il prestito in Spagna e la recente avventura con la Nazionale canadese. L’esterno classe 1999 rientrerà a Milano, ma la sua permanenza in nerazzurro non è affatto scontata. Anzi, secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ipotesi più concreta è quella di una nuova partenza, questa volta con destinazione Serie A.

INTERESSE IN ITALIA – A mostrare un forte interesse per il giocatore è il Sassuolo, fresco di promozione nel massimo campionato italiano. Il club emiliano è alla ricerca di rinforzi di qualità e quantità sugli esterni, e Tajon Buchanan è un profilo che piace molto per la sua duttilità e il potenziale ancora da esprimere pienamente in Italia. Dopo un’annata altalenante in prestito, il canadese ha comunque lasciato intravedere sprazzi delle sue qualità tecniche e atletiche, tanto da restare sotto osservazione. L’Inter, dal canto suo, non ha ancora preso una decisione definitiva sul destino del giocatore. La volontà del club è quella di valutarlo nel corso del ritiro estivo, che inizierà il 26 luglio, prima di dare il via libera a un’eventuale cessione.

Buchanan ancora via dall’Inter, con che formula?

OPERAZIONE IN USCITA – Chivu e il suo staff vogliono avere un quadro completo del gruppo a disposizione, ma restano aperti a soluzioni che possano garantire minuti e continuità a un talento ancora in fase di sviluppo. Resta da capire con che formula potrebbe essere conclusa l’operazione con il Sassuolo: al momento, si valuta sia un nuovo prestito, magari con diritto di riscatto, sia un trasferimento a titolo definitivo nel caso in cui le condizioni economiche fossero soddisfacenti per entrambe le parti. Tutto ruoterà attorno alla volontà del giocatore e al tipo di spazio che l’Inter gli ritaglierà nelle prossime settimane.