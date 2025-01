Buchanan, il Torino intende fare sul serio: una condizione per l’Inter

Tajon Buchanan rappresenta uno dei calciatori che l’Inter sarebbe pronta a cedere in prestito nella finestra invernale di calciomercato. Il canadese piace molto al Torino, che starebbe lavorando con i nerazzurri per definire l’affare.

LA SITUAZIONE – Tajon Buchanan può partire a gennaio: l’Inter si sta muovendo in tal senso. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sul canadese è forte l’interesse del Torino di Paolo Vanoli, che sarebbe infatti alla ricerca di un esterno per rinforzare la propria fascia. Rispetto all’ipotesi di acquisto dell’ex Brugges, i nerazzurri non si opporrebbero, a patto che venisse soddisfatta una specifica condizione posta come presupposto essenziale per concludere la trattativa.

Buchanan al Torino: l’Inter indica le sue richieste

LO SCENARIO – Per acconsentire al trasferimento di Buchanan, l’Inter chiede l’inserimento di una cifra elevata per l’esercizio del riscatto da parte del Torino. Le parti sono al lavoro per definire i contorni di un affare nel quale sarebbe chiara l’apertura dei nerazzurri alla possibilità di un addio definitivo del canadese. Le difficoltà di adattamento di Buchanan al contesto di Simone Inzaghi stanno incidendo sull’orientamento dei meneghini in merito. Da attendere l’evoluzione della trattativa tra i granata e i nerazzurri. Con la consapevolezza secondo cui ogni scenario sia possibile.