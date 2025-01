Buchanan, spunta una richiesta dall’estero! L’Inter ha l’erede – TS

Buchanan, oltre a piacere al Torino, ha ricevuto un nuovo corteggiamento anche da un prestigioso club estero. L’Inter valuta la situazione e avrebbe già in mente il suo erede.

IN BILICO – L’edizione mattutina di Tuttosport è ampiamente focalizzata sul tema calciomercato. E l’Inter è tra le principali protagoniste. Oltre a parlare dell’erede di Francesco Acerbi, Sam Beukema, il quotidiano torinese si è esposto anche sul futuro di Tajon Buchanan. L’esterno canadese, arrivato lo scorso gennaio per sette milioni dal Bruges, non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante all’Inter, tanto da venir impiegato abbastanza poco. Significativa l’unica titolarità in assoluto arrivata solamente a dicembre in Coppa Italia contro l’Udinese. In mezzo, bisogna pure ricordare però il grave infortunio rimediato in estate con la sua nazionale (frattura della tibia). Su di lui ha messo gli occhi il Torino.

Buchanan nel mirino dell’Ajax: in caso di addio l’Inter affonderà sul sostituto

NUOVA PRETENDENTE – Ma oltre al Torino in Serie A, su Buchanan c’è anche l’Ajax. Il club olandese ha appena venduto il suo esterno destro Rensch alla Roma e quindi necessita di una nuova pedina in quella zona di campo. Buchanan potrebbe essere la carta giusta per l’italiano Luca Farioli. In caso di addio del canadese, l’Inter affonderebbe per Nicola Zalewski. L’esterno della Roma è in scadenza il 30 giugno e sulle sue tracce, scrive Tuttosport, c’è anche il Marsiglia di Roberto De Zerbi.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino