Buchanan sblocca due affari in entrata? C’è il piano dell’Inter – TS

Buchanan potrebbe lasciare l’Inter, visto che è un profilo che alla dirigenza del Torino non dispiacerebbe. Ma affinché possa arrivare in Piemonte dovrà verificarsi qualche incastro. E in caso di addio, occhio alle mosse nerazzurre.

LA SITUAZIONE – Occhio al profilo di Tajon Buchanan, che potrebbe accendersi in questi ultimi giorni di mercato. Il laterale canadese, adattato da Inzaghi sia a destra che a sinistra, piace alla dirigenza del Torino. Il ragazzo è arrivato lo scorso gennaio a Milano ma non sta riuscendo a ritagliarsi uno spazio convincente, anche a causa di un brutto infortunio alla tibia rimediato in estate. L’Inter pensa a cederlo accettando anche la via del prestito. Sul canadese, come già discusso negli ultimi giorni, c’è il Torino. Come riferisce Tuttosport, i granata lo vorrebbero in prestito. C’è da convincere lo stesso giocatore, non propenso a lasciare Milano. Ma un suo possibile addio potrebbe aprire all’Inter due scenari in entrata.

Buchanan porta Zalewski e Ricci? La strategia dell’Inter

DUE PICCIONI CON UNA FAVA – Se infatti Buchanan dovesse decidere di lasciare Milano per andare a Torino, allora l’Inter potrebbe fiondarsi su Nicola Zalewski della Roma. Il ragazzo di Tivoli, ma di nazionalità polacca, piace alla dirigenza interista. Lui va in scadenza il 30 giugno e i giallorossi potrebbero pensare di venderlo prima. Giocatore di estrema duttilità, in quanto può giocare sia come laterale che in tutti i ruoli del centrocampo. Ma oltre a Zalewski il vero obiettivo è un altro ed è per l’estate. A Viale della Liberazione sperano che un possibile approdo di Buchanan a Torino possa diventare una corsia preferenziale in estate per Samuele Ricci, indiziato numero uno per coprire la futura partenza di Davide Frattesi.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini