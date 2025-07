Buchanan-Sassuolo, tutti i dettagli! Per l’Inter altri 2 file aperti – CdS

Buchanan, dopo l’esperienza al Villarreal, è ad un passo dal Sassuolo. Il canadese si prepara al trasferimento ma stavolta per rimanere in Serie A. L’Inter ci sta lavorando e sta facendo lo stesso per altri due fronti. Le ultime dal Corriere dello Sport.

VERSO LA CESSIONE – Tajon Buchanan verso il Sassuolo di Fabio Grosso. L’esterno canadese, che ha giocato lo scorso anno in prestito al Villarreal, si prepara ad un’altra avventura, ma stavolta in Italia. Come riferisce il Corriere dello Sport, la trattativa tra Inter e Sassuolo è ormai alle battute finali e Buchanan è vicinissimo a trasferirsi dalla società neopromossa allenata da Fabio Grosso. La cessione avverrà a titolo definitivo e si sta discutendo su una base economica da 8 milioni di euro, con l’Inter che vuole mantenere il diritto di recompra e anche una percentuale sulla futura rivendita, in attesa di limare questi ultimi dettagli con la dirigenza dei neroverdi.

Non solo Buchanan, l’Inter lavora su altri due fronti

ALTRI DUE FRONTI – L’Inter ha anche altri due file aperti ed entrambi riguardano due giovani. Uno è Aleksandar Stankovic. Ieri, i dirigenti del Bruges sono stati in sede (esclusiva IN). L’Inter punta a mantenere anche in questo caso la recompra. L’altro fronte è Ebenezer Akinsanmiro. Il ragazzo è destinato a rinnovare il contratto e poi si sceglierà la destinazione più adatta per continuare a crescere.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia