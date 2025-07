Buchanan, il Sassuolo torna a bussare all’Inter: una svolta incide! – SI

Il Sassuolo, che nelle ultime settimane si era dimostrato interessato a Tajon Buchanan, torna alla carica. Una svolta può aiutare a sbloccare l’affare con l’Inter.

IL QUADRO – Tajon Buchanan è uno dei calciatori nerazzurri iscritti sul taccuino della dirigenza sotto la voce “uscite”. L’intenzione del club interista, infatti, è quello di lasciar partire l’esterno canadese, che nella rosa di Simone Inzaghi, complice anche il brutto infortunio al ginocchio, non ha mai trovato spazio a sufficienza. Dopo gli ultimi mesi, a partire da gennaio, trascorsi in prestito al Villarreal, quindi, il centrocampista è pronto per una nuova avventura. Su Buchanan si sono posati gli occhi interessati del Sassuolo, oltre che del club spagnolo menzionato sopra.

Il Sassuolo torna alla carica per Buchanan: in corso contatti con l’Inter

LA PISTA – Pochi giorni fa i neroverdi hanno contatto l’Inter, propendno un offerta da 7-8 milioni di euro, con recompra e un’eventuale percentuale da futura rivendita. Il tutto era rimasto sospeso per due fattori: il club nerazzurro ha considerato insufficiente la proposta, mentre il Sassuolo non si era mostrato ancora convinto nel procedere con l’affare. Secondo Alfredo Pedullà, però, nelle ultime ore qualcosa sta cambiando. La svolta arriva, soprattutto, dalla cessione di Laurienté al Sunderland e al bisogno di trovare un sostituto. Buchanan adesso sembra essere il prescelto e la società modenese, stando a quanto riporta l’esperto di mercato di Sportitalia, ha riallacciato i contatti con l’Inter proprio in questi minuti.