Buchanan, il Sassuolo fa sul serio! Prima offerta all’Inter per l’acquisto – Sky

Buchanan è sempre più vicino a salutare nuovamente l’Inter, ma stavolta non in prestito. Dopo l’esperienza alla fine della scorsa stagione in Spagna. Il classe 1999 è tornato a disposizione del club nerazzurro, ma potrebbe non rimanere a lungo a Milano.

IN TRATTATIVA – Nelle ultime ore, infatti, il Sassuolo ha avanzato una proposta concreta per il trasferimento a titolo definitivo del laterale offensivo: 8 milioni di euro per acquistarlo subito, con l’Inter che manterrebbe una clausola per il riacquisto in futuro. L’operazione ha preso corpo nei colloqui avviati tra le due società, che hanno già avuto contatti positivi. Il Sassuolo, fresco di promozione in Serie A, è intenzionato a rinforzare il reparto offensivo con profili giovani e duttili, e Tajon Buchanan risponde perfettamente a queste caratteristiche. L’Inter, da parte sua, è disposta a cedere il calciatore a titolo definitivo ma non intende rinunciare del tutto al suo controllo, motivo per cui vorrebbe inserire una clausola di riacquisto. La trattativa è ben avviata e le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni per definire i dettagli contrattuali. Se tutto dovesse andare come previsto, Buchanan vestirà il neroverde nella stagione 2025/26, con l’Inter che continuerà a monitorarlo da vicino.