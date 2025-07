Buchanan, anche Romano conferma: «Va al Villarreal! Ecco la percentuale»

Buchanan al Villarreal, arriva anche la conferma dell’esperto Fabrizio Romano. Quest’ultimo rivela pure a quanto ammonterà la percentuale per l’Inter.

PERCENTUALE – Tajon Buchanan si appresta a lasciare definitivamente l’Inter per approdare al Villarreal. Il laterale canadese, arrivato in nerazzurro nel gennaio del 2024 per circa sette milioni di euro dal Club Brugge (che ha ufficializzato pochi istanti fa Aleksandar Stankovic), lascia quindi la Beneamata. Pochi mesi reali per lui con la maglia dei nerazzurri. Infatti, nell’ultima stagione, ha giocato in prestito al Villarreal in Liga. Il Sottomarino, che non lo aveva riscattato inizialmente, nelle ultime ore ha riaperto i ponti con l’Inter chiudendo a cifre più basse: ossia nove milioni di euro. Il riscatto dal prestito era stato pattuito per circa 13 milioni di euro. All’Inter va pure una percentuale sulla futura rivendita pari al 20%, come riferisce Fabrizio Romano.

Buchanan all’Inter ha vinto lo scudetto della seconda stella: ora va al Villarreal

CESSIONE – L’Inter chiude quindi un’altra cessione in questa settimana, dopo quella di Stankovic. Settimana scorsa, invece, il club nerazzurro aveva chiuso per il passaggio in prestito secco di Valentin Carboni al Genoa. Per Buchanan l’esperienza all’Inter si chiude, quindi, con un gol in 17 presenze. In Italia, ha avuto però l’opportunità di vincere lo scudetto della seconda stella nerazzurra.