Buchanan, ritorna il Villarreal: l’Inter apre alla cessione ma a una condizione – Sky

Buchanan potrebbe tornare al Villarreal, ma questa volta l’Inter detta condizioni più rigide. Dopo i sei mesi in prestito al “submarino amarillo”, il club spagnolo ha manifestato la volontà di trattenere l’esterno canadese anche per la stagione 2025-2026. I nerazzurri aprono alla cessione, ma come riportato da Sky Sport solo a una condizione.

ANCORA DALLA SPAGNA – Tajon Buchanan dal suo arrivo non è mai riuscito a ritagliarsi un posto all’Inter. Il prestito al Villarreal nella seconda parte della scorsa stagione ha permesso al laterale di tornare in campo e ritrovare continuità, convincendo la dirigenza spagnola a tentare il rinnovo dell’esperienza. L’Inter, però, ora ha bisogno di monetizzare. Dopo aver investito oltre 75 milioni di euro nel mercato in entrata, il club di Viale della Liberazione ha individuato in Buchanan uno dei possibili partenti per liberare slot numerici in rosa e generare una plusvalenza. La società nerazzurra valuta il cartellino dell’esterno tra gli 8 e i 10 milioni di euro, cifra che il Villarreal potrebbe considerare accessibile per un giocatore ancora giovane, con margini di crescita e già ambientato nel campionato spagnolo.

Buchanan, riecco il Villarreal! Ma a una condizione diversa

NO PRESTITO – Rispetto alla sessione invernale, i nerazzurri hanno deciso di non accettare una nuova cessione temporanea: per il futuro del calciatore classe 1999, l’unica via percorribile sarà una cessione a titolo definitivo. Il futuro di Buchanan sarà definito nelle prossime settimane, con l’Inter pronta ad ascoltare proposte concrete, ma decisa a non prendere in considerazione prestiti o formule dilazionate. Da monitorare anche l’interesse di altri club in Europa, tra cui il Sassuolo, che ha chiesto informazioni in Serie A. Nel frattempo, il canadese attende di conoscere la sua prossima destinazione